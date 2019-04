Justitie eist werkstraf tegen Nijmeegse vrouw (21) die Thierry Baudet bedreigde

De jonge vrouw had tijdens de demonstratie nog knalblond haar, tijdens de rechtszaak was dat pikzwart. De grote media-aandacht en publieke belangstelling leken haar ogenschijnlijk niet veel te doen. Ze benadrukte dat ze absoluut niet wil dat Baudet wordt doodgeschoten: ,,Ja, achteraf besef ik dat het niet zo handig was, zeker ook met de moord van Pim Fortuyn in het achterhoofd. Maar op dat moment dacht ik daar geen moment aan, toen Fortuyn werd doodgeschoten was ik pas vier jaar oud.”



Ondanks haar vermomming werd de vrouw één dag na de demonstratie in Nijmegen aangehouden. Een Nijmeegse politie-agente herkende de verdachte van de beelden, zij is immers een bekend gezicht bij demonstraties in Nijmegen.