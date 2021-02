KAART | Corona stelt onder scholieren weinig meer voor; zeven overlijdens aan virus in regio

NIJMEGEN - Waarde het coronavirus een maand geleden nog flink rond onder scholieren, daar is nu geen sprake meer van: het komt in de leeftijdscategorie 15-19 jaar niet meer vaker voor dan gemiddeld, blijkt uit het coronaweekrapport van het RIVM.

De besmettingscijfers zijn als gevolg van de sneeuwoverlast niet zo betrouwbaar, maar de verdeling van de besmettingen over de verschillende leeftijdscategorieën in de voorbije week is dat nog wel. Raakten half januari nog beduidend meer scholieren besmet dan gemiddeld, dat is nu voorbij.



Mensen van 85 jaar en ouder lopen nog immer de meeste kans om besmet te worden, gevolgd door 20- tot en met 24-jarigen. Ook mensen in de leeftijd precies tussen die twee groepen in, tussen de 50 en 59 jaar, raken vaker besmet dan gemiddeld.

Zeven coronadoden

Het RIVM telde het voorbije etmaal nog geen tweeduizend nieuwe besmettingen, flink minder dan verwacht. Het wordt veroorzaakt doordat door de sneeuw veel minder mensen zich hebben laten testen. In onze regio werden wel zeven overlijdens gemeld.

In Zevenaar en Tiel overleden twee mensen aan corona, in de gemeenten Arnhem, Culemborg en Ede elk een. In de laatste gemeente was het aantal nieuwe besmettingen weer op het ‘oude niveau’: er waren er 29, dubbel zoveel als in Nijmegen vier keer zoveel als in Arnhem. Maar hoe betrouwbaar de cijfers zijn, is dus erg onzeker, meldde eerder ook al hoogleraar Andreas Voss.

Daling regio’s

Zo lijkt het virus in bijvoorbeeld de Achterhoek ineens bijna geheel uitgedoofd en komen gemeenten als Winterswijk, Berkelland en Oost Gelre vandaag uit op nul besmettingen. Waren er in het Land van Maas en Waal zaterdag nog 47 nieuwe besmettingen, nu is dat gehalveerd. In Druten, West Maas en Waal, Beuningen en Wijchen werden vandaag nog maar 23 besmettingen geteld.

Werden in Nijmegen vorige week dagelijks nog tussen de 20 en 40 nieuwe besmettingen geturfd, deze maandag en dinsdag opgeteld komt de stad nog niet eens aan 20. Alleen in het Land van Cuijk wijken de cijfers niet echt veel af van normaal. Zo hadden Grave en Mill en Sint Hubert vandaag maar één besmetting, maar dat ligt in de lijn van vorige week.

