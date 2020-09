Kaart: flinke toename besmettingen in studentensteden, kijk hier hoe het zit in jouw regio

coronaNIJMEGEN - Het aantal besmettingen in de regio loopt verder op: in een week tijd kwamen er 622 positief geteste inwoners bij, wat meer dan een verdubbeling is vergeleken met de eerste week van september.

Vermoedelijke oorzaak van de snellere toename is onder meer de situatie in Nijmegen, waar aan drie studentencafés vele tientallen besmettingen konden worden gelinkt. In Nijmegen kwamen er in een week 195 besmettingen bij.

Donkerder

Studentenstad Wageningen kleurt als enige in de Gelderlanderregio (grote delen van Gelderland, Noord-Oost-Brabant, Noord-Limburg en Utrechtse Heuvelrug) ook donkerder op de RIVM-kaart, waarop het aantal gemelde besmettingen per 100.000 inwoners is aangegeven. Heeft Nijmegen er 146 op de 100.000, Wageningen komt als enige andere gemeente in de regio ook boven de 100. Daar turfde het RIVM de afgelopen week 28 nieuwe gevallen van positieve testen, tegen 16 vorige week.

De vraag is wel hoe betrouwbaar dit beeld is, aangezien de afgelopen week de teststraten overval waren en daardoor lang niet iedereen met coronaklachten getest kon worden. Het daadwerkelijke aantallen gemelde besmettingen kan dus nog wel veel hoger zijn.

Weten hoe het zit in jouw regio? Check hier onze kaart:

Beetje zichtbaar

De stijging van het aantal besmettingen is ook een beetje zichtbaar aan het worden in de ziekenhuizen. Werden in de eerste week van september nog maar twee personen in het ziekenhuis opgenomen vanwege ernstige klachten door het coronavirus; de afgelopen week waren dat er negen.

Het goede nieuws is dat het virus in deze regio de afgelopen week voor zover het RIVM weet geen dodelijke slachtoffers heeft gemaakt. Een week eerder overleden er nog een Arnhemmer en een Nijmegenaar aan het virus.