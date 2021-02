KAART | West-Betuwe met zes coronadoden hard getroffen; virus leeft weer op in West Maas en Waal

De zes doden in een week tijd - vandaag kwamen er weer twee bij - zijn opvallend, omdat gemiddeld er maar een slachtoffer per week valt. Toch valt het totaal aantal patiënten dat overleden is aan corona er nog mee: vergeleken met andere gemeenten zit West-Betuwe met 1 dode op de 1000 inwoners landelijk in de middenmoot.



Grave doet het in onze regio het slechtst, met bijna 2 slachtoffers per 1000 inwoners. Ook in Tiel, Boxmeer, Mook en Midelaar, Nederbetuwe, Berg en Dal en Druten zijn tot nu toe relatief veel slachtoffers gevallen. In absolute zin is Nijmegen het hardst getroffen: daar overleden in een jaar tijd 169 mensen aan corona. In Arnhem waren het er 113: dat is 0,7 op de 1000 mensen.