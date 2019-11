Kaarten Paul McCartney door fout nu al te koop: 'Dit is een vergissing’

videoNIJMEGEN - Tickets voor het concert van Paul McCartney in het Goffertpark in Nijmegen zijn door een fout nu al te koop via internet. Volgens concertorganisator Mojo was het de bedoeling om vandaag alleen voor leden van een mailinglijst een beperkt aantal kaarten beschikbaar te stellen voor het concert op 29 mei 2020.

Het wachtwoord waarmee kaarten op de website van de ex-Beatle te koop zijn, is echter per ongeluk voor iedereen beschikbaar en online te vinden op de officiële website van McCartney. ,,Dit is niet de bedoeling en moet een vergissing zijn geweest. Heel merkwaardig. Het moet een menselijke fout zijn geweest”, zegt woordvoerder Junior van der Stel van concertorganisator Mojo.

Alleen fanclubleden

Hij legt uit dat het de bedoeling was dat alleen leden die aangemeld zijn voor een speciale mailinglijst, vandaag een mail zouden ontvangen. In die mail zou een link en een wachtwoord komen te staan, waarmee zij in de zogeheten presale al een kaartje zouden kunnen bemachtigen.



,,Alleen leden van de mailinglijst hadden dit dus moeten horen: dat iedereen vandaag een kaartje kan kopen, was niet zo gepland. Het wachtwoord had helemaal niet op de site mogen staan.”

Geen zorgen

Wie vandaag al een kaartje heeft gekocht, hoeft zich volgens Van der Stel geen zorgen te maken. De kaarten, te koop vanaf bijna 100 euro, blijven geldig. Slechts tien tot vijftien procent van alle kaarten is sinds vandaag al in de presale. Mojo verwacht dat er geen apart verkoopmoment meer komt voor alleen degenen die voor de mailinglijst staan ingeschreven.



,,Als deze kaarten die nu te koop zijn op zijn, is het eerstvolgende verkoopmoment komende vrijdag als de officiële kaartverkoop voor iedereen start.”

Eerste keer in Nijmegen

Ook voor de concerten in andere landen zijn al kaarten verkrijgbaar en is het wachtwoord daarvoor online te vinden. Volgens Mojo zou dit allemaal op een fout berusten. ,,Deze concerten zijn allen maandag aangekondigd, vandaag zijn ze allemaal op de website beland. We krijgen nog een reactie over waarom dit precies zo is gebeurd.”

Het concert is onderdeel van McCartney's Freshen Up-tournee waarmee hij al meer dan een jaar de hele wereld over reist. Hij gaf shows in twaalf verschillende landen, maar nog niet in Nederland. Het is voor 77-jarige McCartney de eerste keer dat hij Nijmegen aandoet.