Kaarten voor Nick Cave in 8 minuten uitverkocht

Zwembad is weer open na storing in zuiverings­in­stal­la­tie

13:03 NIJMEGEN - Door een storing in de zuiveringsinstallatie van het Erica Terpstra Sportfondsenbad in Nijmegen kon er vanmorgen niet worden gezwommen. Het zwemwater was daarvoor niet veilig genoeg. Dankzij een tijdelijke oplossing is het zwembad sinds 11.30 uur weer open voor publiek.