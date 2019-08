Kaarten voor We Love The 90's al voor één euro te koop

De onbezorgde jaren negentig, wie denkt er soms niet met weemoed aan terug? Het was het decennium waarin Ajax de wereldbeker pakte, de economie floreerde als nooit tevoren en de Eurodance haar hoogtijdagen kende.



Zaterdag brengt een stap in de tijdmachine ‘We love the 90’s’ die dagen weer tot leven. Met acts als Gigi D’Agostino, Toybox, Dune en Charly Lownoise & Mental Theo heeft het Nijmeegse festival wederom enkele onbetwiste jaren-negentig-iconen op de planken staan.



Op Nirvana is niet te dansen

Of het goede muziek is? Muziekkenner Paul Gersen, voormalig hoofdredacteur van muziekmagazine Lust for Life, moet lachen. ,,Dat wil ik nu niet direct zeggen. Maar het was wél iets nieuws voor die tijd. Heel herkenbaar ook. Voor de opkomst van Eurodance was de grunge, met bands als Nirvana en Pearl Jam, heel groot. Eurodance is daar een tegenreactie op. Geen depressief gedoe, maar vrolijke deuntjes. Een guilty pleasure, lekker om op te dansen. En eerlijk is eerlijk: dat gaat bij Nirvana toch wat moeilijker.”