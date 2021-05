Kale Ries is sinds corona beroemd om zijn zelfgemaakte kroketten: ‘Het is een beetje uit de hand gelopen’

Als je iemand met zwarte kleding en een bril op zijn kale hoofd ziet zitten op de tribune van NEC: grote kans dat het Richard Heuveling is. ,,Dat is wel een beetje mijn kenmerk. Ik herinner me een filmpje van een uitwedstrijd bij MVV met veel rode rook. De gezichten van de fans waren geblurd, maar er was wel een figuur met lange zwarte jas te zien en een bril op de kop. Haha!”

Richard Heuveling (1972) is een bekende in de vaste kern NEC-fans. Voor corona zat hij bij elke thuiswedstrijd in De Goffert en ging mee in de supportersbus naar uitwedstrijden. Het afgelopen seizoen was hij veroordeeld tot het tv-scherm met nep-tribunegeluiden.

,,Ik ben zo’n fan die toch echt wel chagrijnig is als ze hebben verloren. Maar het begint inmiddels een beetje te wennen. Ik heb er een hard hoofd in, als het gaat om de nacompetitie. Ze zijn te wisselvallig. Dan weer winnen ze vijf wedstrijden op rij, dan is het weer niet om aan te zien.”