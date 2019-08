Kamernood drijft student in naseizoen naar campings in regio

De kamernood in de studentensteden in de regio is zo hoog, dat meer en meer studenten voor langere tijd op campings rond de universiteitssteden Wageningen en Nijmegen neerstrijken.

Uit een steekproef van De Gelderlander blijkt dat het merendeel van de campinghouders rond Nijmegen en Wageningen de voorbije jaren te maken kreeg met woningzoekende studenten.



,,Voor de komende periode hebben we alweer drie verzoeken gekregen. Het is de afgelopen jaren een trend geworden’’, zegt Maria Faassen, namens camping De Groote Flierenberg in Berg en Dal.



,,Ik schat dat het een jaar of zes geleden is begonnen’’, vult eigenaresse Nelly Brouwer van de eveneens in Berg en Dal gelegen camping de But aan.

De caravan van pa en ma

Tien studenten bivakkeerden er tijdens de introductieweek van de Radboud Universiteit op de Berg en Dalse camping de But, vlakbij Nijmegen. Eigenaresse Brouwer: ,,Een aantal kijkt even hoe het reizen van en naar huis bevalt en komt anders weer terug.



Vorig jaar stonden er acht tot oktober bij ons. Duidelijk gevolg van de woningnood. Zolang studenten geen kamer hebben, slepen ze de caravan van pa en ma maar deze kant op.’’



Toen camping de But vorig jaar oktober dicht ging, verkaste één student naar een ander park om daar het collegejaar af te maken. Ook op camping de Wielerbaan in Wageningen bleef een groep studenten met tent en caravan het hele universiteitsjaar staan.



Of er op dit moment wederom studenten op de Wielerbaan verblijven, kan het park ‘om privacyredenen’ niet zeggen. ,,Het kampeerseizoen begint in april en eindigt in oktober’’, zegt marketingmanager Chadli Hachani.



,,Feitelijk kunnen mensen in deze periode - maar niet langer dan drie maanden aaneen - bij ons op het park verblijven.’’

Permanente bewoning