Kamers op Heumensoord zijn wel érg sober, vindt Stichting Vluchteling: ‘Geen daglicht, zo basaal’

Vijf hulpverleners die in Afghanistan voor Stichting Vluchteling werkten, verblijven nu in Heumensoord. Ze kwamen terecht in een sobere kamer, zegt Ceelen. Een van de hulpverleners stuurde een foto. Ceelen benadrukt dat ze zelf niet op Heumensoord is geweest, dat is vanwege quarantainemaatregelen nog niet mogelijk. Toch weet ze genoeg na het zien van een foto van een van de vertrekken: dit kan beter.



Ceelen deelde de foto op Twitter. ,,Wat vindt u zelf?



‘Zet een thermoskannetje neer’

De maker van de foto is een man die er met zijn gezin verblijft in een kamer met nog een gezin van twee en een vrouw die alleen is. Er staan drie stapelbedden. ,,Hij is de hele dag buiten omdat hij met alleen vrouwen op een kamer zit. De culturele achtergrond speelt ook mee. Ik begrijp hen. Hoe kan dit nou? Ik vind het ingewikkeld.’’



De kamers zijn erg sober, zegt Ceelen. ,,Heel basaal. Er is geen daglicht. Hoe moeilijk is het nou om er iets van warmte in te brengen? Zet er een thermoskannetje neer, desnoods Nescafé, een felgekleurd kussentje of kleedje. En kan er geen raampje in? Iets wat warmte brengt in de huisvesting van deze mensen.’’