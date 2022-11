Kan dit beeld van kunstenaar Andreas Hetfeld wel? Bij Facebook vinden ze van niet

ANALYSE NEC verschaft zich door sterk slotstuk lucht, maar moet in winterstop herstel­werk­zaam­he­den verrichten

NIJMEGEN - NEC heeft met een sterk slotstuk een crisis afgewend. De Nijmeegse club staat zo in de middenmoot van de eredivisie. In de winterstop moeten er herstelwerkzaamheden worden verricht, omdat de selectie niet in balans is.

14 november