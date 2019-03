Kandinsky College bestolen van honderden laptops

Improviseren

De ouders en de leerlingen hebben intussen een brief gehad van de zwaar gedupeerde school. ,,Het kan zijn dat de komende weken geïmproviseerd moet worden in de lessen. We gaan hard ons best doen de boel zo snel mogelijk weer op orde te hebben, maar dat lukt niet van vandaag op morgen.”



Over hoe de inbrekers zijn binnengekomen en of er een alarm is afgegaan mag Bovy niets zeggen, zo is afgesproken met de recherche. ,,Het is zo zonde en frustrerend. Wie doet er nou zoiets op een plek waar jonge mensen zich leren te ontwikkelen?”