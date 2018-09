Kanker te lijf met stofje dat muizen vitaler maakt

,,Heel geweldig, maar ook heel bizar.’’ Zo voelde Marjolein Baar (28) zich vorig jaar toen ze na langdurig onderzoek in vaak stille laboratoria plotseling volop in de schijnwerpers kwam te staan.

Media doken er bovenop: was dit een wondermiddel voor een langer en vitaler leven? ,,Misschien was het wat naïef van mij, maar ik had dat niet zien aankomen. Ik wist wel dat we met een bijzonder onderzoek bezig waren, maar ik had niet gedacht dat er ook buiten de wetenschap zo veel aandacht voor zou zijn’’, vertelt Baar, die moleculaire levenswetenschappen studeerde in Nijmegen.