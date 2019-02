Kankerpatiënte Kitty wil koste wat kost op het podium staan: ‘Ik ga dood door een foute beslissing van een arts’

Arnhemse woordkun­ste­naar doet oproep aan creatieve­lin­gen: vertrek en ga naar stad als Nijmegen

8:06 ARNHEM - 7373 mensen tekenden de petitie ‘Red Willemeen’. Maar, zegt de Arnhemse Woordkunstenaar Tim Lenders (28), de teloorgang van popcentrum Willemeen in haar huidige vorm is slechts een klein probleem in een groter geheel. Arnhem is cultureel gezien dood.