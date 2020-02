‘Kans dat je wordt doodgereden door een bus is het grootst bij station Nijmegen’

Nijmeegse coalitie onder druk: ergernis bij GroenLinks over ‘vijandige’ SP

4 februari NIJMEGEN - De Nijmeegse coalitie van GroenLinks, SP en D66 staat onder spanning. GroenLinks ergert zich kapot aan de vijandige ‘oppositietoon’ die coalitiegenoot SP de laatste tijd aanslaat jegens partner GroenLinks. ,,Het lijkt wel of we midden in een grote verkiezingscampagne zitten. De SP slaat wild om zich heen, maar daar zullen ze wel een reden voor hebben”, verzucht fractievoorzitter April Ranshuijsen van GroenLinks.