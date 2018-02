Kans herbouw donjon richting nul door hoge archeologische kosten

Cuppens spreekt van een forse tegenvaller, de zoveelste. Hij heeft ook nog geen idee hoe dit 'gat' gevuld moet worden. Toch geeft hij de hoop op de herbouw van de middeleewse reuzentoren die 1796 plat ging, nog niet op. ,,Het wordt lastig, maar misschien is dit archeologisch onderzoek ook wel een uitdaging. Wie weet welke bijzondere zaken we aantreffen en hoe we daarmee het publiek kunnen verrassen. Het gaat hier toch om een plek van de oorsprong van Nijmegen.’’



Aanvankelijk dacht de Stichting Donjon, een samenwerkingsverband van Nijmeegse ondernemers onder leiding van het NVOB Cultuurfonds en RoyalHaskoningDHV, dat de bouwput voor de donjon, circa 30 bij 20 meter, nauwelijks archeologisch onderzoek zou vereisen. Bij de afbraak van de Valkhofburcht is de heuvel immers ter plekke met twee meter opgehoogd. In de Tweede Wereldoorlog lagen er bovendien veel loopgraven en is er flink met grond geschoven.