Kans op voorjaarseditie van Zevenheuvelenloop: ‘Binnen acht weken zetten we het op poten’

NIJMEGEN - Dit jaar geen Zevenheuvelenloop vanwege corona. Maar deze verloren editie wordt komend voorjaar ingehaald. En in het najaar is er wéér een Zevenheuvelenloop, in het gebruikelijke derde weekeinde van november.

De organisatie Stichting Zevenheuvelenloop werkt aan twee edities in 2021 van de vijftien kilometer lange loop van Nijmegen naar Groesbeek en terug. Een datum is er nog niet voor de voorjaarseditie. Maar als evenementen weer zijn toegestaan, dan staat de organisatie in de startblokken.

Binnen acht weken op poten

Alexander Vandevelde, directeur van de organiserende Stichting Zevenheuvelenloop: ,,Als de kans zich voordoet om de 37ste Zevenheuvelenloop te organiseren in het voorjaar, dan pakken we die. We houden nauw contact met de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal en zodra het verantwoord is, zetten we binnen acht weken een Zevenheuvelenloop op poten.”

Met een Zevenheuvelenloop in het voorjaar, wil de organisatie de 37ste editie inhalen die eigenlijk dit weekeinde had moeten plaatsvinden. Vanwege corona kan het evenement niet doorgaan. de najaarsklassieker is al jaren op rij heel populair, er doen meer dan 25.000 hardlopers aan mee.

Streep door Stevensloop

Vast staat dat de Stevensloop in 2021 wordt geschrapt, de zesde editie van deze Nijmeegse stadsloop stond in het derde weekend van maart gepland. Stichting Zevenheuvelenloop die ook de Stevensloop organiseert, denkt dat het niet mogelijk is om ‘een veilige en verantwoorde editie‘ van de stadsloop midden in het centrum van Nijmegen te houden.

De afgelasting van Stevensloop geeft ruimte om de 37ste Zevenheuvelenloop in het voorjaar te houden, zegt de organisatie.