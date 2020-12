Kapper Sam (22) vreest taaie weken door lockdown: ‘Ik snap best dat sommigen nu thuis gaan knippen’

,,Dit worden hele taaie weken. December is normaal de drukste maand van het jaar. Iedereen wil er fris uitzien voor de feestdagen en gaat nog even naar de kapper.



,,Dat we in één keer de deuren moesten sluiten, is echt een klap. Ik heb er wel begrip voor. Want het gaat niet goed met de besmettingen. Toch denk ik soms: is het niet beter om meteen voor drie of vier maanden alles dicht te gooien, zodat we daarna écht helemaal van het virus af zijn?