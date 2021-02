Kapper Theo Knoop (62) protesteert de hele werkdag in de kou: ‘De compensatie is nog minder dan een uitkering’

Het is koud in Nijmegen. En niet echt de perfecte dag om buiten te protesteren. Maar dan komt opeens een meisje van 8 jaar oud aangelopen. In haar rechterhand heeft ze een collectebus met de tekst ‘Voor Theo’. De inhoud bestaat uit haar hele spaarpot. ,,Ik moet hiervan een klein beetje huilen’’, zegt Beuningenaar Theo. ,,Het is toch verschrikkelijk dat ik afhankelijk ben van deze kinderen.’’



Het water staat bij Theo tot aan zijn lippen. Door de coronamaatregelen is zijn zaak in totaal al vijf maanden dicht. Ter compensatie kreeg hij 5600 euro aan overheidssubsidie. ,,Dat is over vijf maanden gerekend nog minder dan een uitkering. Ik heb nog nooit mijn hand opgehouden, maar nu kan ik gewoon niet anders. Dit alles heeft mij al 40.000 euro gekost’’, zegt Knoop. In dit bedrag zitten alle kosten, zoals hypotheek, personeel en ook de coronaproof spatschermen.