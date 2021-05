Kapsalon Elfi sluit: ‘Als er geen corona was geweest, waren we hier nog heel lang blijven knippen’

Nog een paar weken. Dan worden de spiegels, kappersstoelen, scharen en kammen worden onderling verdeeld. ,,We hebben al menig traantje gelaten”, vertelt Wemmers. ,,Het blijft gek om uit het centrum weg te moeten gaan. In de pauze liep je even naar buiten, je deed ergens een boodschapje.” Nadenken over het daadwerkelijke vertrek schuiven ze nog voor zich uit. ,,Bij het sluiten van de deuren zullen we vast weer emotioneel worden”, aldus Van der Hoeven, ,,maar nu zijn we nog volop met nieuwe plannen bezig.”