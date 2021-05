Kat-en-muisspel politie en supporters rond Goffert na gewonnen play-offwedstrijd NEC: twee arrestaties

Deze examenzaal wordt virusvrij gemaakt door een robot: ‘Ook ziekenhui­zen en hotels kunnen hier veel aan hebben’

19 mei NIJMEGEN/ ELST - De examenzaal van het Rijks (vmbo) in Nijmegen is virusvrij gestraald door de Adibot-S, een robot die bacteriën en virussen doodt met UV-C-licht. Het is de eerste plek in Europa waar dit type robot rondrijdt, volgens de school en de distributeur uit Elst.