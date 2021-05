Kater na ongekend hard optreden politie bij NEC: ‘Hoe vaak hebben wij iets te vieren bij NEC?

De vlam sloeg in de pan na de thuiswedstrijd tegen Roda JC die NEC won met een droomoverwinning van 3-0. Bij de wedstrijd waren 1500 negatief geteste supporters aanwezig. Zo’n 150 supporters gaven problemen, volgens de politie. Teunissen: ,,Al voor ze langs de hekken van het stadion waren, bekogelden ze agenten die bij de uitgang stonden om de supporters vriendelijk te begeleiden. We wilden samenklontering voorkomen. Dat was de opdracht.”

In korte tijd sloeg de feeststemming om in dreiging, zegt hij. ,,Er werd zwaar vuurwerk en glas naar de politie gegooid.” Het ging zo snel, binnen een of twee minuten, dat de Mobiele Eenheid (ME) zonder waarschuwing de wapenstok pakte. ,,Waarschuwen is verplicht zolang de situatie het toelaat.” Zoveel tijd was er nu niet, zegt Teunissen.