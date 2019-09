Kazemat bij Waalbrug voor eerst sinds WOII open voor publiek

Overlast van Nijmeegse studenten­hui­zen daalt: fors minder klachten dan vorig jaar

7:00 NIJMEGEN - In Nijmegen zijn in het eerste half jaar van 2019 bij de Omgevingsdienst (ODRN) 138 klachten binnengekomen die te maken hebben met overlast van studentenpanden. Dat blijkt uit een nieuwe evaluatie. In 2018 waren dat er over het hele jaar 433: een forse daling dus.