Keer wat anders: 8 x uitjes in Nijmegen om te doen op Vaderdag

CWZ behandelt slaapapneu met ‘pacemaker’ voor de tong

Bij twee patiënten van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen is vorige week een soort pacemaker geïmplanteerd die de tongzenuw stimuleert. Deze ingreep moet helpen tegen hun slaapapneu. Het was de eerste keer dat het CWZ deze behandeling heeft uitgevoerd.