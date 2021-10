Keert de stadscamping terug in Nijmegen? ‘Mensen waarderen weer het buitenleven’

Daan Moerkerk, raadslid van GroenLinks, heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de mogelijkheden om een natuurcamping in de stad te realiseren. ,,In 2016 is in de gemeenteraad voor het laatst gesproken over zo’n camping. Toen zijn er ook al vijf mogelijke locaties genoemd”, zegt Moerkerk. ,,Maar sindsdien zit er nauwelijks meer schot in de zaak. Het is een discussie met een open einde.”