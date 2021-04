Keizer Karelplein krijgt géén speciale erfgoed-status: ‘Gemiste kans om Nijmegen-gevoel te beschermen’

Buurt overvallen door ‘warmtesta­ti­on voor de deur’, Klokgroep zegt keurig regels te volgen

9:19 NIJMEGEN - Ze zijn zich rot geschrokken, de bewoners van de 22ste straat Tolhuis in Nijmegen. Per brief is bij de negentien huishoudens half april de bouw aangekondigd van wat een Warmte Overdracht Station heet. Gaat het door, dan verrijst op een speelveld voor hun voordeur een 3 meter hoog complex ter grootte van een garagebox.