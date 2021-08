Keren studenten terug naar collegebanken of krijgen ze wéér online les? Introductiefeest hoe dan ook sober

Voor sterrenkun­di­ge Jordy Davelaar (29) was ‘the sky the limit’, tot hij kanker kreeg

9 augustus De Nijmeegse sterrenkundige Jordy Davelaar was net aan zijn droombaan in New York begonnen toen hij te horen kreeg dat hij kanker had. Na een zware revalidatie krabbelt hij nu weer uit het dal en droomt hij van een terugkeer naar ‘the city that never sleeps’.