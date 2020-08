Kermisexploitanten trekken uit protest met vrachtwagens Nijmegen in

De exploitant heeft een gesprek aangevraagd met burgemeester Bruls, in de hoop dat die als voorzitter van het Veiligheidsberaad zijn collega’s op andere gedachten kan brengen.



Vorige week werd bekend dat de kermis in Wijchen niet doorgaat, een van de grootste in deze regio met zo’n veertig attracties. ,,In Arnhem, met de zomerkermis rond GelreDome, maar ook in Oss en Tilburg hebben we laten zien dat we een kermis veilig kunnen organiseren”, zegt Stuy. ,,Toch nemen ambtenaren en burgemeesters andere beslissingen. We krijgen van staatssecretaris Mona Keijzer geen hulp uit het steunfonds, de ene na de andere exploitant gaat failliet.”