‘Kerst verbindt en brengt geluk’: daarom hebben zij de boom al staan. En jij?

Veel mensen reageerden op onze oproep om hun versierde boom te laten zien op een foto. ‘Kerst verbindt en brengt geluk', zegt een van de lezers die een foto instuurde. Daar kun je dus niet vroeg genoeg mee beginnen.

Zij besloten ook om in dit bizarre coronajaar al iets eerder de gezelligheid van Kerstmis in huis te halen. We kunnen nergens heen, bijna alles is dicht. Dan zijn een gezellige kerstboom en fraaie versiering in huis misschien een pleister op die wond.

Bij lezeres Anita Geerts staat de kerstboom al sinds 7 november! Jammer genoeg kregen we van die boom geen foto binnen. Maar van veel andere kerstbomen wel. Klik er maar eens doorheen en bewonder de creativiteit.

Zoek een andere afleiding

Niet iedereen is even enthousiast over de vroege kerstversieringen. De familie Wouters houdt een traditie in ere. Ze schrijven: ‘Mogelijk ben ik - of zijn we -saai maar sinds jaar en dag zetten we onze boom circa 1 week voor kerst. Daar gebruiken we 2 dagen voor: de zaterdag en de zondag.’

‘Ook nu we beiden met pensioen zijn zetten we die traditie voort. Tijdens onze wandelingen zien we dat er in veel woonkamers al een boom staat. Misschien mag ik het niet zeggen zie ik het anders. Dat je met een kerstboom de sfeer in huis haalt is begrijpelijk, maar het is alsof mensen zich vervelen en maar iets te doen willen hebben. Ook ik heb moeite om de dagen door te komen, maar zoek de afleiding in een boek of een website bouwen, berging opruimen of iets dergelijks. Dat is mijn visie.’

Na Sinterklaas

Voor Jolanda Keijzers is het nog te vroeg voor de boom. ‘Wij hebben onze kerstboom enzo nog niet staan en die komt er ook pas als Sint het land uit is! Zoals altijd! Wordt waarschijnlijk in de week na 6 december!!’, laat ze weten.

Maar veel inzenders wilden graag hun mooie kerstboom aan iedereen laten zien en stuurden ons een foto. Gewoon omdat ie zo mooi is of omdat er zo veel tijd en energie in is gestoken om er uitgerekend dit jaar iets fraais van te maken. Een baken van gezelligheid in huis om lekker lang van te genieten.

Wil jij alsnog pronken met je boom. Stuur dan gewoon een foto van je kerstboom op naar: redactie.nijmegen@gelderlander.nl. Dan zetten wij hem bij de prachtige bomen die je hieronder vindt.

Volledig scherm Kees en Miriam Theunissen: 'Wij hebben de boom gister gezet, wij zetten deze niet, maar hangen deze. Een mooie oplossing voor mensen met kat of hond, of met kleine kinderen. Of wanneer er minder ruimte is.' © Eigen foto

Volledig scherm Tonnie Vogel is terecht trots op hun prachtige kerstboom. © Eigen foto

Volledig scherm De mooi versierde boom van Simon en Wendy Sip. © Eigen foto

Volledig scherm Mieke Willemsen uit Cuijk: ‘Hier mijn eigen boom zonder kerstballen. In coronatijd heb ik veel gehaakt. Van koffiecups en kleine medicijnenbekertjes zelf klokjes gemaakt. © Eigen foto

Volledig scherm De verlichte boom van Mark Hendriks heeft een mooie plek in de woonkamer. 'Onze kerstboom staat al sinds 25 november. Kerst verbindt en brengt geluk', zegr Mark Hendriks. © Eigen foto

Volledig scherm De boom van de familie Everkes in de Nijmeegse Geerkamp: een bron van licht in de huiskamer. © Eigen foto

Volledig scherm Familie Van der Zanden is trots op de sfeervolle kerstboom en kerstverlichting. © eigen foto

Volledig scherm De kerstboom van Monique Laarakkers staat! © Eigen foto

Volledig scherm Huib en Tonny Bello hebben hun huis mooi versierd voor kerst. © Eigen foto

Volledig scherm De kerstboom van Marianne Maters: een plaatje. © Eigen foto

Volledig scherm De familie De Haas uit Velp bij Cuijk heeft een prachtige klassieke kerstboom staan. © Eigen foto

Volledig scherm Villa De Varenhof in Ubbergen. © Ron Moes