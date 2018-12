Kerstboodschap Radboudneuroloog Bas Bloem: bezuinigen op kunst is slecht voor volksgezondheid

Dat betoogt Radboudumc-neuroloog Bas Bloem. Hij doet dat met mede-auteurs schrijver Ilja Pfeijffer en de Zwitserse collega Paul Krack. Hun pleidooi voor een ruimhartig cultuurbeleid als fundament voor gezondheid is opgenomen in het prestigieuse kerstnummer van wetenschapsblad British Medical Journal (BMJ).

Dopamine

Bas Bloem, in 2011 Nijmegenaar van het jaar, is bekend als arts van Parkinson-patiënten. De hoogleraar wijst er bij de onderbouwing van zijn opmerkelijke stellingname op dat kunstenaars minder vaak de ziekte van Parkinson krijgen. De ziekte waarbij beweging verstoord raakt en iemand's handen kunnen gaan trillen, ontstaat doordat de aanmaak van dopamine in de hersenen hapert. Bloem: ,,Dopamine is essentieel voor goed kunnen bewegen. Maar het is ook de benzine voor een creatieve geest.” Omdat kunstenaars hun creativiteit doorlopend aanspreken, is volgens de hoogleraar bij hen bovengemiddeld de aanmaak van voldoende dopamine verzekerd.