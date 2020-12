Kerstboom van 150 terrasstoelen als stil coronaprotest in hartje Nijmegen: ‘Wel vijf keer ingestort’

Ze hoopt dat ook collega’s zich aansluiten door ook een stoelenboom op hun terras te bouwen.

,,Ik kwam op het idee door een soortgelijk initiatief in Maastricht”, vertelt Beukering. ,,Ze noemen het daar ‘terraschallenge’, maar dat vind ik een beetje te positief klinken. Natuurlijk is ook dit protest wel een beetje positief, want het ziet er leuk uit met die lichtjes. Maar tegelijk geven die lege terrasstoelen ook een beetje een sneue aanblik.”

Vijf keer ingestort bij bouwen

De boom van Beukering bestaat uit zo’n 150 terrasstoelen die opgeslagen stonden tegen de gevel van het Waaggebouw aan de Grote Markt. ,,We hadden tijd genoeg en die lege stoelen waren er, dus dit was wel creatief om te doen. Het zou mooi zijn als op veel terrassen een Nijmegen zo’n boom komt te staan. Horeca-uitbaters hebben toch personeel genoeg en zo kunnen ze met iets leuks bezig zijn en meteen protesteren.”

Volledig scherm Alle horeca moest zondag 15 maart om 18.00 uur de deuren sluiten. Een klant stapt om 18.00 uur exact bij café Goossens naar buiten en doet de deur achter zich dicht. © Paul Rapp

Het is wellicht raadzaam voor wat goede tips eerst bij haar te informeren want het bouwen ging niet zonder problemen. ,,Het is heel lastig om die stoelen te stapelen, we hebben de boom in een rondje gebouwd om een parasol heen. Maar tijdens het bouwen is hij wel vijf keer ingestort. Ook de zesde keer zijn er wat stoelen in het midden gevallen, daar kunnen we voorlopig niet bij. Maar hij staat wel. Ik zou er niet op klimmen, trouwens.”

Elke ochtend kopje koffie

Haar Café Goossens is gesloten, al komt ze elke dag even naar de zaak. ,,We doen niets. Ik heb alle kranten afgezegd, behalve De Gelderlander. ‘s Morgens kom ik hier dan even een kop koffie drinken en de krant lezen. Ik zit dan voor het raam. De handhavers hebben me daar al wel twee keer over aangesproken, omdat ze vinden dat ik dan de indruk wek dat de zaak toch open is.”

Voor een regeling komt ze niet in aanmerking, legt Beukering uit. Haar café is in de zomer, met terras, veel groter en ze heeft dan ook veel meer personeel in dienst. ,,Binnen is onze zaak redelijk klein en werken we in de winter met veel minder mensen. Daarom vallen we buiten de regeling en dat is sneu voor mijn mensen. Daarom wil ik me met deze boom toch even laten horen.”