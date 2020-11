Kerstboompje halen bij Frits? Gemeente zet er na 39 jaar een streep door

Na acht jaar (!) keert vermiste poes terug bij haar baasje: het wonderlij­ke verhaal van Bella

18 november NIJMEGEN - Acht jaar nadat ze van huis wegliep, is poes Bella weer opgedoken. Het diertje ging er in 2012 vandoor bij haar baasje aan de Krayenhofflaan in Nijmegen. Nu blijkt dat ze al die tijd in een zijstraat te hebben geleefd.