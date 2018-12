Kerstboomverkoper Ernst slaapt in ‘zijn eigen bos’ op het Vierdaagseplein

Mary vraagt zich elke dag af: Met of zonder kogelvrij vest vandaag?

16:03 NIJMEGEN - Als journaliste is Mary haar leven in Venezuela niet zeker. Shelter City Nijmegen biedt haar een adempauze. Ze is de achtste gast sinds 2015 die in Nijmegen tijdelijk wordt opgevangen in het kader van dit programma voor mensenrechtenactivisten (zie kader).