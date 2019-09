Kersverse brugklasser Noa (12) werd beroofd van rugtas in Nijmegen

Actie tegen boerkaver­bod op Nijmeegse universiteit: ‘Waarom wel Sinter­klaas en carnaval toestaan?’

19:17 NIJMEGEN - Het boerkaverbod is seksistisch en islamofoob. Dat stellen twintig medewerkers van de Radboud Universiteit, moslimstudentenvereniging MSV en actiegroep Changing Perspective. In een open brief aan het bestuur van de Nijmeegse universiteit roepen ze op afstand te nemen van het boerkaverbod. Ook is sinds dinsdag een petitie in de lucht tegen het boerkaverbod op de universiteit.