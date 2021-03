Kettingbotsing op Hatertsebrug; veroorzaker gaat er vandoor

Balverbod op Nijmeegs speelveld­je De Buut valt slecht bij jeugd: ‘We willen gewoon voetballen’

26 maart NIJMEGEN - Geen gejuich na een doelpunt of discussiëren over een overtreding. In de weekenden wordt het op speelveld De Buut in Nijmegen een stuk rustiger. Dit voorjaar geldt hier een balverbod. Tot grote teleurstelling van de jeugd.