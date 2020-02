Keurige mevrouw, mooi opgemaakt... en ze slaapt in een bushokje in Nijmegen

VIDEO Bets uit tv-serie over Nijmeegse volksbuurt De Kolping overleden

7 februari NIJMEGEN - Bets, bekend van de tv-serie De Kolping: een Nijmeegse volkswijk in renovatie is vrijdag overleden. Bets Wijers was ongeneeslijk ziek, ze had kanker. De ziekte openbaarde zich toen ze afgelopen zomer goed en wel in hun nieuwe woning in De Kolping zaten, in dezelfde straat, in dezelfde buurt, een paar meter van de plek waar hun oude huis stond.