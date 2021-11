Keuringsdienst: asfaltfabrieken zoals in Nijmegen stoten mogelijk meer giftige stoffen uit

Opnieuw te veel uitstoot, nu bij ijzergiete­rij Nijmegen: ‘Dit lijken de inleidende schoten voor een veldslag’

NIJMEGEN - Opnieuw blijkt dat er te hoge uitstoot is geweest op het bedrijventerrein Nijmegen West-Weurt. Dit keer bij Nijmeegsche IJzergieterij BV (Nijg). De uitstoot van gevaarlijke stoffen was tien keer hoger dan toegestaan. Onlangs kwam de nabijgelegen asfaltcentrale APN om diezelfde reden in opspraak.

25 oktober