Kickboksscheids Joop Ubeda (71) uit de Wolfskuil: ‘Rauwe volkswijk werd bakfietsenpest’

VrijdaginterviewJoop Ubeda (71) is scheidsrechter op 's werelds grootste kickboksgala's, sportschoolhouder en boven alles oer-Nijmegenaar. Geboren en getogen in de Wolfskuil zag hij zijn wijk veranderen van rauwe volksbuurt in 'een tweede Nijmegen-Oost met al die bakfietsfiguren'. Over Nijmegen als vechtsportstad, het scheidsrechtersvak en een leven lang in 'de Kuul'.

Joop Ubeda groeide in de jaren na de Tweede Wereldoorlog op in de noodwoningen in de Nijmeegse wijk Wolfskuil. Destijds een roemruchte buurt waar de Nijmeegse politie zich niet zonder versterking vertoonde. Wassen deed je onder een tuinslang in de achtertuin, want douches waren er thuis niet.

Hoe was het leven in de Wolfskuil in de jaren 50 en 60?

,,Je moet het paard bij de kop pakken: wij zijn hier opgegroeid in armoei. Het was een grote teringbende, eerlijk gezegd. Elke vrijdag was het knokken. Dan was tien uur 's avonds iedereen dronken en ging het geheid 'los'. De politie kwam altijd om vijf uur 's nachts de mensen die ze moesten hebben van het bed lichten, zodat de buurt het niet merkte. Overdag kwamen ze er niet, dan gooiden wij ze kapot met van alles. Toen was ik 14 jaar. Het was 'n keiharde buurt."

De wijk van nu is volstrekt anders.

,,Ja joh, de hele buurt is veranderd. Vroeger was de echte Wolfskuil een stuk kleiner dan wat ze nu allemaal Wolfskuil noemen. Dat waren destijds maar een paar straten. Dat heette de Rimboe en niemand wilde er wonen. Nu wil iedereen hier wonen. Na de renovatie zo'n vijftien jaar geleden is het hier inmiddels gewoon een tweede Nijmegen-Oost geworden. Met allemaal van die bakfietsfiguren. En wij, de oorspronkelijke bewoners, worden aangekeken met de nek. Ze zeggen nog geen gedag, niks. De sfeer uit de buurt is weg."

Was vroeger alles beter?

,,Ach, het was echt niet allemaal rozengeur en maneschijn. Maar de mensen waren hecht. De hele buurt voetbalde bij Krayenhoff, ik heb er veertien jaar in het eerste gespeeld. Op zondagmiddag had je de hele Wolfskuil leeg kunnen jatten want de hele buurt stond bij Krayenhoff. De vrouwen ook. Die hadden allemaal een paraplu bij zich, al was het 30 graden. Daar werd mee gestoken als het knokken werd in de dorpen in Maas en Waal of de Betuwe."

Dat is met de 'bakfietsmoeders' van nu moeilijk voor te stellen.

,,Die zien je niet eens staan. Als ik 's morgens naar de sportschool fiets, komen zij ook naar buiten. Ze kijken dwars door je heen en rijden je bijna voor je flikker met die bakfiets. Niemand meer die echt Nimweegs praat. Als ik dat hier twee straten achter doe, verstaan ze me niet. Dan denken ze: waar heeft die gek het over?''

Waar kom je de 'oorspronkelijke Nijmegenaar' nog wel tegen?

,,Op de sportschool bij mij. En de Turken en Marokkanen hier in de Varenstraat praten net zo plat als ik. Die zijn hier ook opgegroeid en kijken naar elkaar om. Ook naar mijn hond. Mohammedje van hier tegenover; gaat ze zitten blaffen, dat menneke roepen. En dan komt ie spelen."

Wat voor mensen komen zoal op uw sportschool?

,,Van alles. Heel veel mensen kickboksen tegenwoordig maar ze doen het alleen als hobby. Ik heb advocaten, vermogensbeheerders, weet ik wat er allemaal bij me loopt. Maar die mensen hebben geen zin om de volgende dag met dikke ogen op het werk te komen. Ze willen geen fysiek contact meer in de trainingen."

Uw zoon Perry was hét gezicht van vechtsportstad Nijmegen. Nu is het stil op topniveau, hoe zit dat?

,,Toen Perry nog vocht, kwam iedereen kijken. Zodra hij eenmaal gevochten had liep de hele zaal leeg. Daarna is er nooit meer een echte topper gekomen. Nijmegen is niet echt een vechtsportstad. Een kickboksgala neerzetten is de moeite hier bijna niet waard. Ik doe het nog wel, voor de kinderen zodat die kunnen vechten in hun eigen stad. Maar het is een hoop stress en gedoe."

Zelf bent u nog wel scheidsrechter op topniveau. Hoe lang nog?