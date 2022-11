Kiemplantjes uit Overasselt zijn een hit in Amerika: ‘Ik zie het al in een leuk restaurant op tafel staan’

Auto vliegt bij Nijmeegs stoplicht zomaar in de fik. Opvallend: dit kan iedereen overkomen

NIJMEGEN - Het ene moment was hij nog gewoon onderweg. Het andere moment brandde zijn auto totaal uit. Een bestuurder kreeg deze maandag de schrik van zijn leven toen zijn Ford bij een verkeerslicht in Nijmegen plots in de hens vloog. Vervelende wetenschap: auto’s blijken dat wel vaker te doen.

14 november