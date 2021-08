Kiezers paaien met legale xtc, dat is wat D66 aan het doen is

Eén op de negen huizen in Waalsprong is van belegger: ‘Gebruike­lij­ke praktijk’

3 augustus NIJMEGEN - In de Waalsprong in Nijmegen-Noord zijn 852 woningen in bezit van een belegger. Omgerekend gaat het om een op de negen huizen, 11 procent. Daarmee loopt het nieuwe stadsdeel nagenoeg in de pas met de bestaande stad. In Nijmegen is een op de twaalf huizen in handen van een belegger die de woningen verhuurt.