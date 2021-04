Kijkers ergerden zich mateloos aan zanger uit Ik geloof in mij: ‘Er is een andere Dave dan de Dave die je op tv zag’

Dat zag hij niet aankomen. Opnieuw had Dave van Well (34) gefigureerd in Ik geloof in mij, een realityprogramma van SBS over Nederlandse volkszangers. Seizoen 1 was leuk. ,,Dat was wie ik ben.’’ Maar in seizoen 2 werden de zangers karikatuurtjes. Ineens leek hij de arrogante artiest die op weg naar faam vergeten leek dat hij een gewone jongen uit Dukenburg is. Tot ergernis van kijkers, die dat bijvoorbeeld op Twitter lieten weten.



‘Lord, give me the confidence of Dave van Well.’



‘De spray-tan is Dave duidelijk naar het hoofd gestegen.’



Volgens RTL Boulevard waren kijkers zijn ‘verwende gedrag spuugzat’ en in deze krant was tv-recensent Angela de Jong genadeloos. Ze wilde zo graag lachen om Dave. ‘Maar het lukte me niet.’



Na zijn laatste Ik geloof in mij nam hij een besluit: totale sociale mediastilte. En even geen interviews. Wat was er gebeurd?