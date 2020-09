Kikkers Hatertse en Overasseltse Vennen snakken naar water

Overburen Waar Frans en Mia wonen, stond eerst een ziekenhuis: ‘Hier kwamen kinderen ter wereld en stierven mensen’

30 augustus Direct uitzicht op de overburen? Dat levert een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Deze week: Mia (83) en Frans (86) Tromp uit Nijmegen. Zij wonen in een appartement op de plek waar ooit het Canisius Ziekenhuis stond.