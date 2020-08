Kilometers nieuwe leidingen, om rampen te voorkomen

Het gaat om forse investeringen. Vitens trekt de komende vijf jaar 200 miljoen euro per jaar uit voor allerlei vernieuwingen van het waterleidingnet. Ook Liander trekt flink de portemonnee. ,,De energietransitie naar aardgasvrij wonen duurt nog decennia. In de tussentijd moet het gasnet het natuurlijk gewoon goed blijven doen", aldus Marlies Visser, directeur Operatie van Alliander.



Nijmeegs burgemeester Hubert Bruls mocht meehelpen met de start van de werkzaamheden; hij woont er om de hoek en krijgt dus zelf ook nieuwe leidingen naar zijn huis. ,,Een goede infrastructuur is van groot belang maar is razend ingewikkeld. Onder de grond is het nog lastiger, terwijl dat zo essentieel is. Gas en water lijken vanzelfsprekend, maar dat is niet zo; daar wordt hard voor gewerkt. Omdat we het niet zien, realiseren we ons dat vaak niet.”