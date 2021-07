Kind op fiets gewond door botsing met elektrische fiets in Nijmegen

Verleden Leven Sylvia de Witt (1960-2021) raapte zichzelf bij elkaar om anderen te helpen

20 juli Het leven heeft het Sylvia de Witt niet gemakkelijk gemaakt. De vader van haar zoon Daoud kwam begin jaren 90 bij een verkeersongeval om het leven en Daoud stapte, in april 2019, in een psychose zelf uit het leven. Toch bleef bij Sylvia het glas altijd half vol: ze was en bleef optimistisch.