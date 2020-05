Kinderen kunnen toch ‘virtuele avondvierdaagse’ wandelen en zelfs een medaille krijgen

NIJMEGEN - De traditionele avondvierdaagse in veel steden en dorpen in de regio gaat dit jaar niet door. Maar dankzij vier jonge sportdocenten is het toch mogelijk om er op uit te gaan en een medaille te behalen. De sportdocenten bedachten de virtuele avondvierdaagse .

,,We willen kinderen en hun ouders toch zo veel mogelijk in beweging krijgen‘’, vertelt Nijmegenaar Luuk van Tiem. Samen met drie anders studenten van de vervolgopleiding Sport- en Beweeginnovatie bedacht hij de virtuele avondvierdaagse.

Volledig scherm Avondvierdaagse 2018 in het Goffertpark in Nijmegen. © David van Haren

In de week van 1 tot 7 juni moeten over heel Nederland gezinnen, vrienden en collega's samen gaan wandelen op een moment dat hun goed uitkomt. ,,Als ze vier keer vijf of tien kilometer hebben gewandeld, krijgen ze een medaille opgestuurd.’’

Aanmeldingen

De inschrijving is net geopend en er zijn nu tweehonderd aanmeldingen binnen, vertelt de Nijmegenaar. ,,Daarnaast zijn veel gemeenten enthousiast geraakt.’’

Volledig scherm Avondvierdaagse in Beek in 2019. © David van Haren

Zij gaan de komende dagen scholen benaderen om hun kinderen vragen mee te gaan doen. ,,We hebben bewust een week de tijd genomen voor de Vierdaagse, zodat iedereen een eigen route kan lopen op de eigen tijd om zo drukte te vermijden.’’

Routes checken zal de organisatie niet doen. Of je daadwerkelijk vijf of tien kilometer liep op een dag, controleer je zelf. ,,En als een kind een vierde dag er niet aan toe is gekomen, gaan we ook de medaille niet onthouden’’, zegt Van Tiem.

Zes euro per persoon

Deelnemen kost zes euro per persoon. ,,We maken toch flink wat kosten voor het inschrijven, het versturen van de medailles en de website’’, zegt Van Tiem.

Het risico dat mensen denken dat ze zonder die zes euro ook best zelf een week lang kunnen gaan wandelen, neemt de organisatie. ,,Dat vinden we ook helemaal niet erg. Maar vaak is het wel dat medailles een doel geven. Op die manier willen we zoveel mogelijk kinderen in beweging krijgen.’’

Volledig scherm De 37e Avondvierdaagse van Wijchen in 2018. © Gerard Verschooten