Kinderen techniek laten proeven is nodig: ‘tekort op markt wordt schrijnend’

NIJMEGEN – De elfde editie van de Techniekdag in het Technovium in Nijmegen trok zaterdag 4.500 belangstellenden, onder wie ongeveer 1.600 kinderen. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Bezoekers konden proeven aan techniek in allerlei vormen: van stoomwalsen tot interactieve robots. Vooral de kinderen reageerden enthousiast. ‘Belangrijk, want als het aantal techniekstudenten niet stijgt krijgen we in de toekomst te maken met schrijnende tekorten in deze sector.’

Techniek ontdekken

Toonaangevende scholen en bedrijven uit de regio lieten zich zien in het ROC-techniekgebouw. Met name de nieuwe technieken, zoals virtual-reality brillen en programmeren, werden druk geprobeerd. En dat is precies de bedoeling van de jaarlijkse open dag: kinderen de kans geven techniek te ontdekken.

Hard nodig, weet Tom Kokke, directeur van Berko. Het Wijchense bedrijf in persluchtinstallaties en compressors is een vaste deelnemer tijdens de dag. “Ik vind het belangrijk dat kinderen geïnspireerd raken. Bij techniek denken mensen soms nog aan lassen en boren, maar dat is allang niet meer zo. Daar hebben we tegenwoordig robots voor. We hebben lef nodig om de techneut van de toekomst op te leiden, en deze jaarlijkse dag helpt daarbij.”

Voldoen aan vraag van de markt

Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag van de markt, moeten meer jongeren kiezen voor een technische studie, stelt Kokke. Iets dat Alex Dorgelo, die techniekpromotie doet voor de HAN, bevestigt. “De laatste jaren is het aantal techniekstudenten gestegen, maar de groei gaat minder hard dan de markt vraagt. Als dat niet verandert, worden de tekorten in deze sector in de toekomst schrijnend.”

Meiden

Goed nieuws: onder de 1.600 jeugdige bezoekers zaterdag zitten heel wat kinderen die interesse hebben in een technische studie. Niet alleen jongens, maar ook veel meiden. Zoals Shadi Tokabi (12) uit Beuningen, die met haar vader en vriendin naar het Technovium kwam.

“Ik vind het interessant vinden om te kijken hoe je iets maakt en hoe het werkt. Techniek is zeker voor meisjes, ik vind dat meer vrouwen technische beroepen, zoals elektricien of programmeur, zouden moeten kiezen.”