Kinderen worden vermaakt bij pa op het werk: ‘Het is hier veel leuker dan op de basisschool’

Nijmeegse muzikant maakt kerstsin­gle over onbereikba­re liefde: 'Kiss me in the midnight mass'

Kiss me in the midnight mass (Kus me in de nachtmis). Zo luidt de titel van de nieuwe kerstsingle van de Nijmeegse muzikant Menno Bemelmans (57). Een spiksplinternieuw uptempo Engelstalig liedje in kerstsfeer over een onbereikbare liefde.

22 december