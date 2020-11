Kinderopvang Plaza mag open blijven na corona-uitbraak waarbij jong kind besmet raakte

Bij Plaza, een kinderdagverblijf voor peuters en kleuters van 0 tot 4 jaar, zijn vijf medewerkers besmet met het coronavirus. Ook een kindje is besmet. Deze locatie van Kion aan de Campusbaan is echter geen ‘brandhaard’, meldt de GGD.

‘Ze zijn niet echt ziek’

,,Er is hier sprake van een cluster. Dat betekent dat de besmettingen zeer waarschijnlijk met elkaar te maken hebben. Dat kan één bron zijn die de rest heeft besmet of meerdere bronnen die elkaar besmet hebben”, vertelt een woordvoerster van de gezondheidsdienst.

,,Het kan gebeuren dat een kind corona krijgt”, zegt de Nijmeegse arts-microbioloog Andreas Voss over de besmetting van het jonge kindje. ,,Ze hebben weinig symptomen en zijn niet echt ziek. Het komt zelden voor dat een kind een volwassene besmet. De kans is groter dat volwassenen elkaar besmetten dan dat het van een kind komt.”

Wie is besmet?

De GGD doet bron- en contactonderzoek en brengt onder meer in kaart wie is besmet en in welke peuter- of kleutergroep dat is gebeurd. GGD houdt in de gaten hoe de situatie zich bij het kinderdagverblijf ontwikkelt.