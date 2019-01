King Crimson speelt twee keer in De Vereeniging

De band wordt ook wel grondlegger van het progrock genre genoemd. Zo zijn topacts als Yes, Genesis, Rush en Tool schatplichtig aan King Crimson. Met name vanwege het ijzersterke debuut In The Court Of The Crimson King uit 1969. Maar ook de twaalf studio-albums die daarop volgden alsmede de vele live-platen staan in de kast van menig liefhebber.