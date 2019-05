Kinkhoest bij CWZ-afdeling Verloskunde in Nijmegen: 240 moeders gewaarschuwd

Kinkhoest is een veel voorkomende longziekte die ernstig kan verlopen bij pasgeboren baby’s. Die kunnen in uitzonderlijke gevallen ernstige hersenschade oplopen en zelfs overlijden. Alleen als de moeder twee weken voor de bevalling of eerder is gevaccineerd, zijn zij en de baby zeker beschermd.



Dinsdag

De besmettingen werden dinsdag geconstateerd. Reden voor het CWZ om een groot preventieplan op te starten. Donderdag zijn de eerste zestig moeders gebeld. ,,Vrijdag bellen we de volgende zestig. De moeders hebben veel vragen, maar stellen het ook erg op prijs dat zij persoonlijk worden benaderd.”



Het betreft de eerste groep van 120 moeders die allemaal na 17 april op de afdeling zijn geweest. ,,We bellen ze om advies te geven over preventie tegen een eventuele besmetting. We geven deze moeders het advies om via hun huisarts preventief met antibiotica te beginnen. Dat adviseren we ook voor de baby en andere gezinsleden”, aldus een woordvoerster.



Klachten

Nog eens 120 moeders die in de drie weken voor 17 april zijn geweest, worden ook vanaf vrijdag gebeld. ,,Zij hoeven niet preventief met antibiotica te beginnen. Wel krijgen ze het advies om bij klachten bij haar zelf, de baby of andere gezinsleden contact op te nemen met de huisarts. Die kan bepalen of de klachten duiden op kinkhoest.”



Ongeveer de helft van de gebelde moeders blijkt zich tot nu toe tijdens de zwangerschap te hebben laten vaccineren. Daarmee is zowel de moeder als de baby beschermd. ,,Dat is het geval als de moeder twee weken voor de bevalling of eerder is gevaccineerd.”